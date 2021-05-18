Suudi Arabistanlı yetkiliye "Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz" diyen Lübnanlı Bakan özür diledi
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Suudi Arabistanlı yetkiliye "Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz" diyen Lübnanlı Bakan özür diledi

Suudi Arabistanlı yetkiliye 'Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz' diyen Lübnanlı Bakan özür diledi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Suudi yetkiliye yönelik "İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz." ifadesine gelen tepkiler nedeniyle mazeretini bildirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Suudi yetkiliye yönelik "İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz." ifadesine gelen tepkiler nedeniyle mazeretini bildirdi.

Vehbe, ABD merkezli Arapça kanalı El-Hurra televizyonunda katıldığı bir programda canlı bağlantı kurulan Suudi Arabistanlı bir yetkilinin Cumhurbaşkanı Mişel Avn için "sayın" ifadesini kullanmaması üzerine "İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz." demişti.

Bakan ayrıca "Dost ve kardeş ülkeler, (Irak'taki) Ninova ve Enbar ile (Suriye'deki) Tedmur'a terör örgütü DEAŞ'ı yerleştirdi." demiş, spikerin "Körfez ülkelerini mi kastediyorsunuz?" sorusunu ise isim vermek istemediğini söyleyerek cevaplamıştı.

Vehbe'nin ifadeleri üzerine Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vehbi, açıklamalarıyla şahsi görüşünü ifade etmiştir. Hiçbir şekilde Lübnan devletinin ve cumhurbaşkanının tutumunu yansıtmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avn'ın "başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olmak üzere genel olarak kardeş ve dost ülkelere zarar veren hususları reddetme" konusundaki kararlılığına vurgu yapıldı.

Hükümeti kurmakla görevli Hariri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Vehbe'nin ifadelerinin ülkenin dış politikalarına uygun olmadığı, Lübnan'ı ve Arap ülkelerindeki vatandaşlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Söz konusu ifadelerin, iktidardaki belirli bir ekseni temsil ettiği, Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmek isteyen Lübnanlıların çoğunluğunun fikrini yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, Vehbi'nin şahsi görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

Bakan Vehbe de yetkililerin tepkilerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, televizyon programında Cumhurbaşkanı Avn'a yönelik hakaret içerikli ifadeler üzerine sarf ettiği sözler nedeniyle özür diledi.

Sözlerinin yanlış yorumlandığını kaydeden Vehbe, konuşmasında herhangi bir ülkenin adını vermediğini belirterek, sözlerinin, Körfez ülkeleriyle ilişkileri germek için çarpıtıldığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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