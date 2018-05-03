Suşehri'nde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Suşehri Fen Lisesi koordinatörlüğünde Ebubekir Camisinde lise ve ortaokullar arasında açılan yarışmaya, 11 öğrenci katıldı.
Yarışmada liseler arasında birinciliği Kazım Ayan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Barış Kütükçü, ortaokullar arasındaysa Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Enes Görkem Bahadırlı aldı.
Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda verileceği belirtildi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fikri Çevik, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.