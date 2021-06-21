Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Haziran Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Haziran Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Haziran Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor yarışmasında bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Haziran Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor yarışmasında bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Haziran Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında 3. adayın belirlenmesi için bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Devam eden dokunulmazlık oyunu detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Poyraz,

Ayşe

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