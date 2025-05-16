SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 15 Mayıs Perşembe günü Survivor'da düello oyunlarını kim kazandı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 15 Mayıs Perşembe günü Survivor'da düello oyunlarını kim kazandı?
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Survivor All Star 2025'te 15 Mayıs tarihinde oynanan dokunulmazlık oyunu ve yarışmadan elenen isim kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Zorlu mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan isim ve elenen yarışmacı belli olurken yarışmacılar en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 15 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme süreci izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da kim elendi?" ve "Dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Survivor'da neler yaşandı? İşte, merak edilen o soruların yanıtları...

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

İsmail Balaban ile Volkan Çetinkaya arasındaki düelloyu Volkan Çetinkaya kazandı. Böylece Volkan, Survivor'a devam etmeye hak kazandı.

Batuhan Karacakaya ile Sedat Kapurtu arasındaki düelloyu ise Batuhan Karacakaya kazandı. Batuhan, Survivor yolculuğuna devam ediyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 15 Mayıs Perşembe günü Survivor'da düello oyunlarını kim kazandı?SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu haftaki eleme sonucu Survivor yarışmasından elenen isim, Çılgın Sedat oldu. Sedat, güçlü rakiplerine karşı gösterdiği mücadeleye rağmen adaya veda etmek zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 15 Mayıs Perşembe günü Survivor'da düello oyunlarını kim kazandı?Survivor'da düello oyunlarını kim kazandı

SURVİVOR'DA ELENEN İKİNCİ İSİM KİM?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te 15 Mayıs akşamı oynanan haftanın eleme oyunları nefesleri kesti. Sevgi İme ile Meryem Kasap arasındaki düelloyu Meryem Kasap kazandı. Böylece Meryem, Survivor yolculuğuna devam etmeyi başardı. Diğer yandan, Yağmur'un rakibi Sevgi İme oldu. Survivor'daki eleme düellosunda Sevgi'ye karşı kaybeden Yağmur, Survivor'a veda eden isim olarak adadan ayrıldı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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