SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM? 25 Mart 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, en son kim elendi?

Survivor 2025'in 25 Mart tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacılar da netleşti. İzleyicilerin merakla takip ettiği eleme sürecinde, potaya giren isimler merak konusu oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da en son kim elendi? İşte, 25 Mart Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'te 25 Mart Salı günü oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlık ödülünü kırmızı takım kazandı. Yarışmacılar arasındaki rekabetin giderek arttığı bu kritik etapta, kırmızı takım üstün performansıyla dikkat çekti.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM?

Survivor All Star 2025'te dokunulmazlık oyunları sonrası gözler kırmızı takım yani All Star kadrosundan eleme potasına giren yarışmacılara çevrildi. 24 Mart Pazartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununda galip gelen taraf Gönüllüler (mavi takım) oldu. 25 Mart Salı günü oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise mavi takım bir yarışmacısını eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Ancak 26 Mart itibarıyla, ikinci eleme adayının kim olduğu henüz netleşmedi.

25 Mart 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

Kırmızı Takım (All Star) Eleme Adayları:

Asena (24 Mart 2025 – 1. Eleme Adayı)

Survivor'da en son kim elendi

2025 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2025'te eleme heyecanı 24 Mart Pazartesi akşamı yaşandı. Merakla takip edilen düelloda Doğuş Dicle ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede 5-3'lük skorla kaybeden Doğuş Dicle, Survivor 2025'e veda eden son yarışmacı oldu.