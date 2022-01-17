TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımında Birsen ve Sercan eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi. 17 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından Birsen ve Sercan eleme adayları olarak sürgün adasına gitti. Peki, 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, sezonun 3. eleme adayı kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 17 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

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SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı. Heyecan dolu anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım gönüllüler oldu ve sürgün adasında gidecek isim ünlüler arasından seçildi.

İlk dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Mert: 2

Sercan: 4

Atakan: 1

Aycan: 1

Nagihan: 1

Barış: 2