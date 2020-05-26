Sürücülere bayram şekeri
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Sürücülere bayram şekeri

Balıkesir'in Havran İlçe Jandarma Trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Hanlar yol kontrol noktasındaki denetlemelerinde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sürücülere bayram şekeri
26.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:19

Balıkesir'in Havran İlçe Jandarma Trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Hanlar yol kontrol noktasındaki denetlemelerinde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sürücüler, nazik davranışları ve kolonya ile şeker ikramı nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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