Sürücülere bayram şekeri
Balıkesir'in Havran İlçe Jandarma Trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Hanlar yol kontrol noktasındaki denetlemelerinde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.
26.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:19
Balıkesir'in Havran İlçe Jandarma Trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Hanlar yol kontrol noktasındaki denetlemelerinde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Sürücüler, nazik davranışları ve kolonya ile şeker ikramı nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - BALIKESİR
Kaynak: İHA