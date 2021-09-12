Sürücü el frenini çekmeyi unuttu, kamyon rampa aşağı kaydı - Haberler
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Sürücü el frenini çekmeyi unuttu, kamyon rampa aşağı kaydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürücü el frenini çekmeyi unuttu, kamyon rampa aşağı kaydı

Zeytinburnu'nda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, rampa aşağı kayarak yoldan geçen araca çarptı.

Zeytinburnu'nda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, rampa aşağı kayarak yoldan geçen araca çarptı. Kamyonun kaydığını fark eden sürücü, hızlı bir şekilde araca binerek frene basıp kazanın daha da büyümesini engellerken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Zeytinburnu 2. Matbaacılar Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinin çıkışından geri geri çıkan kamyonun sürücüsü aracından inerek güvenlik kulübesine yöneldi. Bu sırada kamyon, el freni çekilmediği için rampa aşağı kaymaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye kamyonun kaydığını söyledi. Kamyon sürücüsü hızla aracına koşup hareket halindeki kamyona binerek frene bassa da kamyon arkadan geçen bir araca çarptı. Sürücünün hızlı hareket etmesi daha büyük bir kazayı önledi. Kayan kamyonda ve çarptığı araçta hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sürücünün kamyondan inişi, kamyonun kaymaya başlaması ve bir vatandaşın kamyon sürücüsünü uyarmasıyla, sürücünün hareket halindeki araca binişi güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

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