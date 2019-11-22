Suriyeliler'in kavgası cinayetle bitti
Haberler » 3. Sayfa » Suriyeliler'in kavgası cinayetle bitti - Haber

Suriyeliler'in kavgası cinayetle bitti

Kayseri'de Suriyelilerin mal taşıma kavgasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

22.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:22
Suriyeliler'in kavgası cinayetle bitti

'de Suriyelilerin mal taşıma kavgasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Hal Kompleksi'nde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Yasir Rabia ile 24 yaşındaki G. ve 19 yaşındaki Eymen G. arasında mal taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Yasir Rabia aldığı bıçak darbeleri sonrasında hayatını kaybetti.


Olay sonrasında yaralanan Muhammet Ahmet G. ve Eymen G. hastanede tedavi altına alındı.


Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.