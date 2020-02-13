Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı
Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandıSuriye (DHA) - İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı.
Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı
Suriye (DHA) - İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler, helikopteri vuran füzenin fırlatılma anına dair bir görüntü yayınladı. Görüntüde helikopterin bölgede gezdiği; füzenin fırlatıldığı görüldü.
2 gün önceki olayda, vurulan helikopter düşmüşü; helikopterdeki 2 kişi ölmüştü.