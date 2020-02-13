13.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:22

Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı

Suriye (DHA) - İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler, helikopteri vuran füzenin fırlatılma anına dair bir görüntü yayınladı. Görüntüde helikopterin bölgede gezdiği; füzenin fırlatıldığı görüldü.

2 gün önceki olayda, vurulan helikopter düşmüşü; helikopterdeki 2 kişi ölmüştü.

Kaynak: DHA

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