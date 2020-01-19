Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı

19.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:14

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 deri kaplama Arapça yazılı kitap, 1 Osmanlıca yazılı rulo, 2 gram esrar ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.



Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA