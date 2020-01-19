Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı - Haberler

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.

19.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:14
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı

'in ilçesinde ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 deri kaplama Arapça yazılı kitap, 1 Osmanlıca yazılı rulo, 2 gram esrar ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.


Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri