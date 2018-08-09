Süper Ligde 1. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonu ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligin açılış maçı olan Ankaragücü-Galatasaray mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını Cüneyt Çakır, Sivasspor-Alanyaspor mücadelesini Arda Kardeşler, Fenerbahçe-Bursaspor karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI FIRAT AYDINUS'UN
Pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Suat Arslanboğa, Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinde Fırat Aydınus, Beşiktaş-Akhisarspor maçında Bülent Yıldırım, Göztepe-Yeni Malatyaspor mücadelesinde Özgür Yankaya düdük çalacak.
Haftanın son karşılaşması olan Kayserispor-Antalyaspor maçının hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.
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Hadi Konyasporum 3 puanla başlıyalımCevap Yaz Yayından Kaldır
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2018-2019 lefter küçükandonyadis futbol sezonu hayırlı olsun...Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır