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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

21.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:25
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 16. haftasında , 'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol kanattan Dario Melnjak'ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1


10. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir'in penaltı noktasına doğru ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan'ın şutunda kaleci Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı Melnjak'ın ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.


45. dakikada sağ kanattan Fofana'nın ortasında kale önünde Jahovic'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x, Gueilherme xx, Donald x, Fofana xx, Jahovic x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre, Ahmed Ildız, Afriyie Acquah, Chalali, Buğra Çağıran, Bifouma


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Morozyuk xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Diomande xx, Boldrin xx, Vetrih, Umar xx, Oğulcan xx


Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Attamah, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Scepovic, Samudio


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Oğulcan (dk. 5) (Ç. Rizespor)


Sarı kartlar: Mustafa, Robin (Y. Malatyaspor) - MALATYA

Kaynak: İHA
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