Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Pesic'in pasında ceza yayı üzerinde Bertolacci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

24. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan uzun pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Ahmed Musa'nın pasında Güray'dan seken top ceza sahası içi sol tarafından Kerem Frei'da kaldı. Kerim'in arka direğe pasında Pesic topu altı pasa indirdi. Burada bulunan Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Ok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Balkovec xx, Benatia xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Adnan Uğur xx, Ahmed Musa xx, Bertolacci xx, Jimmy Durmaz xx, Kerim Frei xx, Pesic xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Erhun Öztümer, Emre Mor, Efe Tatlı, Levent Mercan, Vato Arveladze, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Burak Bekaroğlu, Karamoh

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx, Nuri Şahin xx, Poli xx, Wright xx, Milosevic xx, Amilton xx, Crivelli xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Fredy, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Adnan Uğur, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Wright (Antalyaspor) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı

Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı

 Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor

Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Erken Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:49:35. #1.11#