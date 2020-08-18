Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar'da kampa girdi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.
18.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:47
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.
Karayolu ile kente gelen Göztepe ekibi, konaklayacağı termal otelde, çiçeklerle karşılandı.
Futbolcular otel girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alındı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik ya da sakat oyuncunun bulunmadığı bildirildi.
Yeni transferler Kubilay Sönmez ve Burak Süleyman'ın da kampa katıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA