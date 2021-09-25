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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Süper Lig'in 7. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada hatalı geri pasta topa hakim olan Henrique, topu ceza sahası içerisindeki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 1-0

2. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Gradel'in şutunda kaleci Viviano son anda topu çeldi.

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zukanovic'in şutunda kaleci Muammer gole izin vermedi.

25. dakikada Ahmet'in ortasında ceza sahası içinde ceza alanındaki Gradel'in volesinde top az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada kullanılan köşe atışında Ahmed Musa'nın vuruşunda kaleci Muammer iyi yer tutarak golü önledi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Volkan Ahmet Narinc xxx, Kamil Çetin xxx

D.G. Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xx, Ahmet xx, Felix xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx, Kayode xx, Henrique xx,

Yedekler : Ali, Cofie, Yatabare, Sefa, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Benatia x (Balkovec dk. 41 ?), Burak xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Adnan xx, Ahmed Musa xx, Jimmy xx, Erhun xx, Kerim Frei xx, Pesic xx

Yedekler: Yavuz, Emre, Efe, Münir, Samed, Arveladze, Serhat, Ömer, Karamoh

Teknik Direktör: Atılay Caner

Gol: Kayode (dk. 1) (DG Sivasspor) - SİVAS

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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