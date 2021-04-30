Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Ligin 38. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Süper Ligin 38. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Fajr'in pasıyla topla buluşan Gradel, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girmeyi başardı. Kaleye vuruşunda top üsten auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafası ile kaleye göndermek istedi top üstten auta çıktı.

16. dakikada Fofana'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay, şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.

32. dakikada Erdoğan ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

35. dakikada Gradel'in ortasında topla buluşan Kayode kaleyi hedef aldı. Hadebe 'nin dokunduğu topu Ertaç kontrol etmeyi başardı.

38. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr'in sert şutunda Ertaç topu çıkartmayı başardı.

41. Fofana'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh, sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ali golü önledi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

DG Sivasspor: Ali xx, Camara xx, Caner xx, Ahmet xx, Uğur xx, Claudemir xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx, Kayode xx

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Robin, Felix, Kerem, Ninga, Ziya, Boyd

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Hadebe xx, Chebake xx, Hafes xx, Zeki xx, Ahmed xx, Umut xx, Fofana xx, Tetteh xx, Kubilay xx

Yedekler: Abdulsamed, Patrick, Acouah, Malle, Santos, Olcay, Ndizeye, Mustafa, Bülent, Topallı

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sarı kart: Hadebe (Yeni Malatyaspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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