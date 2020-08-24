Süper Lig'de fikstür 26 Ağustos Çarşamba günü çekilecek 2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Kaynak: DHA