Sungurlu'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sungurlu'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Sungurlu'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tam kapanma kapsamında denetimlerine devam ediyor. İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise idari para cezası uygulanıyor. - ÇORUM

Sungurlu'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
Sungurlu'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
Sungurlu'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Son dakika haberi | 187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı
Son dakika haberi | 187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sungurlu'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:26:08. #1.14#

title