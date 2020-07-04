Sungurlu'da feci kaza: 1 ölü - Sungurlu'da feci kaza: 1 ölü Çorum'un Sungurlu ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

- Sungurlu'da feci kaza: 1 ölü

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemallı kavşağında meydan geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Muhammet Abdullah Hamit Hakikatoğlu yönetimindeki 19 ABN 759 plakalı motosiklet, aynı istikamete giden ve kavşaktan dönmeye çalışan Bekir M. yönetimindeki 34 FSU 93 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motorda bulunan bir kişi de ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü Bekir M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA