Suluova Belediye Başkanı Üçok, Zabıtayla Bir Araya Geldi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, zabıta personeliyle bir araya geldi.



Üçok, Zabıta Haftası dolayısıyla belediyenin zabıta personelini öğle yemeğinde ağırladı.



Yemekte yaptığı konuşmada, zabıta teşkilatının vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olmasının yanı sıra belediyelerin de aynası olduğunu belirten Üçok, şunları kaydetti:



"Çok farklı alanlarda hizmet veren belediyelerde, zabıta teşkilatının özel ve ayrı bir yeri vardır. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın huzuru için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam ortamı hazırlayan zabıta, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Zabıta hizmetlerimiz, toplumu kucaklayan, seven, sayan ve toplumla empati yapan bir çizgide hayata geçiriliyor."