Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada

SULTANGAZİ'de, tekstil işçilerinin tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ'de, tekstil işçilerinin tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Sultangazi'de geçen çarşamba iş çıkışı saatlerinde tekstil firmasında çalışan işçiler arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırada bir kişi çalışma arkadaşları tarafından feci şekilde dövüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Trafiğin işlek olduğu saatte gerçekleşen kavga, cep telefonu kamerası ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun önce tartıştığı daha sonra kavga ettikleri görülüyor. Bir işçi, çalışma arkadaşları tarafından darp edilirken, bazı işçilerin de kavgayı ayırmak istediği kameralara yansıyor. Kavga sırasında kendini korumak isteyen kişi aldığı darbeler sonucu yere yığılıyor. Ardından çalışma arkadaşları tarafından tekme tokat dövülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı