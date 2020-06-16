Sultangazi'de silahlı kavga kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultangazi'de silahlı kavga kamerada

Sultangazi'de silahlı kavga kamerada Cadde ortasında yaşanan kavgada olayla ilgisi olmayan biri çocuk 3 kişi yaralandı Sultangazi'de husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

16.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:45

Sultangazi'de silahlı kavga kamerada

Cadde ortasında yaşanan kavgada olayla ilgisi olmayan biri çocuk 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayanan husumet bulunan Uğurcan C.ile Turgay D.isimli şahısların arasında kavga çıktı. Olayı gören vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması üzerine Recep E. (30), Abdulsamet O. ve yaşı küçük E.B. isimli şahıs yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Uğurcan C. isimli şahıs, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Uğurcan E. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Silahlı kavga kamerada

Öte yandan, olayla ilgisi olmayan 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde tabanca olan bir şahsın etrafa tekme attığı ve silahla ateş ettiği görülüyor. Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde ise silahlı şahsın koşarak olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.

Sultangazi'de silahlı kavga kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Sörloth yine sahnede! Trabzon büyük avantaj yakaladı
Sörloth yine sahnede! Trabzon büyük avantaj yakaladı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Seda Sayan Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ateş Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Sultangazi'de silahlı kavga kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 21:08:15. #1.15#
title