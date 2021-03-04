Sultangazi'de "Kedi Köyü" kuruldu
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Sultangazi'de "Kedi Köyü" kuruldu

04.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:19
Sultangazi'de

Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili bir proje hayata geçirdi.

Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili bir proje hayata geçirdi. Kedilere özel evler üretilerek kurulan "Kedi Köyü"ndeki evlerden, mahalle ve parklara da bırakılacak.

Pandemi döneminde de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapan Sultangazi Belediyesi, kediler için anlamlı bir çalışma yaptı. Kedilere özel evler üreterek bir "Kedi Köyü" kurdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner İşleri Şefliği bahçesinde hayata geçirilen Kedi Köyü'nün yanı sıra mahallelerdeki çeşitli noktalara ve parklara da kedi evleri bırakılacak. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve çocuklar hem köyü gezdi hem de kedileri sevdi.

"KEDİLERİMİZİN TRİPLEX EVLERİ OLDU"

Kedi evlerini birçok noktaya bırakacaklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün kedilerimiz için küçük bir köy kurduk ve sizlerle beraberiz. Kedilerimizi evlere çıkarıyoruz o yüzden kedi evleri yaptık ve artık triplex evleri oldu. Beş tane kedinin bir arada yaşayabileceği farklı farklı bölümlerinin olduğu küçük bir kedi köyümüz var. Bütün canlılar bizim için önemli onların daha iyi barınabilecekleri ve besin bulabilecekleri alanlar oluşturmamız lazım. Şehir içerisinde onları koruyup kollamamız gerekiyor. Bu çerçevede biz de kedi evlerimize bu süreci başlatmış olduk.

Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim parklarda kedi ve köpek evlerimiz var ama konsept dahilinde bir kedi köyünü burada olduğu haline getiriyoruz. Bunları Sultangazi'nin bir çok parkına farklı dağıtacağız. Oralar kediler içinde korunaklı bir hale gelmiş olacak ve üretimine devam edeceğiz. Bizler bu hizmeti yürüteceğiz ama artık kedi evleri Sultangazilere emanet şehri esasında hep beraber korumalıyız."

"HAYVANLARIN BAKIMLARI VE TEDAVİLERİNİ YAPIYORUZ"

Sokak hayvanlarının bakımları ile ilgilenen Şermin Mutlu, "Biz de bulduğumuz hayvanları buraya getirerek hayvanların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Bu hayvanı da sokaktan bulduk yağmurlu bir gece de üşütmüştü. Bunu da şimdi koruma altına aldık. Belediyede tedavilerini yaptırıyoruz, kısırlaştırmasını belediye ile yaptıracağız" şeklinde konuştu.


Sultangazi'de 'Kedi Köyü' kuruldu
Sultangazi'de 'Kedi Köyü' kuruldu
Sultangazi'de 'Kedi Köyü' kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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