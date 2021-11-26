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Sultangazi'de tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultangazi'de tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçtı

Sultangazi'de tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçtı Sultangazi'de tartıştığı babasını sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçtı

İSTANBUL - Sultangazi'de tartıştığı babasını sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı.

Olay, dün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde, yaşandı. İddiaya göre, saat 21: 00 sıralarında baba E.K. ile oğlu R.K. arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada ora bulana bir kadın baba oğulun arasına girerek kavgayı sonlandırma çalıştı. R.K babasını bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı babayı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultangazi'de tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçtı

Sultangazi'de tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçtı

Sultangazi'de tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçtı

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