SULTANBEYLİ'DE POLİSTEN YAŞLI ÇİFTE EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ SÜRPRİZİ SULTANBEYLİ'de evden çıkamayan 74 yaşındaki Abdulcebbar Urfan, CİMER'e 68 yaşındaki eşiyle 51'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamak istediklerini bildirdi.

SULTANBEYLİ'de evden çıkamayan 74 yaşındaki Abdulcebbar Urfan, CİMER'e 68 yaşındaki eşiyle 51'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamak istediklerini bildirdi. Hemen harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çiftin kapısını çalarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Hamidiye Mahallesi'nde oturan 74 yaşındaki Abdulcebbar Urfan, CİMER'e koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamadıkları şu günlerde, 68 yaşındaki eşi Gülli Urfan ile 51'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri çiftin kapısını çaldı. Ekipler, Urfan çiftine çiçek ve hediye getirerek evlilik yıl dönümlerini kutladı ve bu süreçte evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

6 çocuk ve 18 torunu olan çift, yapılan sürpriz üzerine çok mutlu olduklarını belirtirken, Abdulcebbar Urfan gözyaşlarına hakim olamadı. Urfan, 'Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın ilçe müdürümüzden ve sizler dahil olmak üzere teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım, bizi gururlandırdınız. Memnun oldum. Allah razı olsun. Bu virüsten dışarı çıkamadığımızdan dolayı sizleri rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin, Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımı sunarım.ö dedi. Kalp ameliyatı geçiren emekli sağlık çalışanı Urfan, Benim 6 çocuğum var. 6'sı da evli. Hepsi okumuş kişilerdir. Oğlum emniyet müdürlüğünden emekli. İkinci oğlum da çalışıyor. Ben de sağlıktan emekliyim. 25 yıl hizmet verdim. 95'te emekli oldum, Bitlis'te görev yaptım. Oradan buraya geldik. 18 torunum var. diye konuştu.

Kaynak: DHA