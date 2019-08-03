Sultanahmet Meydanı'nda motosiklet şov

Afyon'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. Organizasyonda dünya şampiyonu motokros sporcusu Rafal Pasierbek gösteri gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize edilecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesi 'Spor, Turizmin Geleceğidir' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği şampiyonanın tanıtımı İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Burada Dünya şampiyonu Polonyalı sporcu Rafal Pasierbek da gösteri şov yaptı. Meydanda bulanlar da ilgiyle gösterileri takip etti.

Kenan Sofuoğlu: "Milyonlarca insanın takip ettiği bir şampiyonayı ülkemize getirmek önemli bir adım"

Gösteriler öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski motorsikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Geçen yıl ilk defa Dünya Motokros Şampiyonası'nı uzun yıllar sonra Türkiye'ye getirme fırsatı bulduk. Afyon belediyesi bu anlamda büyük bir yatırım yaptı. Dünyanın en güzel parkurlarından birini oraya federasyonumuzun çalışanları sağ olsun emek vererek yaptılar. Geçen sene eksiklerimiz vardı tam olarak hazır değildik bası noktalarda özellikle yabancı sporcuların Türkiye'ye gelmelerinde onları karşılama açısından eksikler yaşamıştık ama bu yıl tamamen farklı bir şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle bütçelerin tamamlanmasıyla alakalı. Öte yandan hem gümrüklerle alakalı hem de sporcular geldiği zaman daha rahat etsin diye çok farklı adımlar atıldı. Bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı şampiyona. Tabii bunun avantajını yaşıyoruz. İnşallah o yarışı da Cumhurbaşkanımızla berber orada canlı izlemek istiyoruz. Türkiye'de motor sporları yeteri kadar bilinmediği için geçen sene Türkiye'deki şampiyonanın değerini tam olarak anlayamamıştılar. Ben bu şampiyonanın ülkemize geleceğine inanmazdım ama federasyonumuz iyi çalıştı. Bakanlık destek olmuştu, birçok sponsor bulmuştu. Gecen yıl ben çok eksik görmüştüm ama bir daha olursa düzelteceğiz demiştim. Türkiye'yi daha iyi tanıtmak için elimizden geleni yapacağız demiştik. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasıyla beraber işimiz kolaylaştı. İnanıyorum ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak için çok güzel bir adım atıyoruz. Milyonlarca insanın takip ettiği bir şampiyonayı ülkemize getirmek önemli bir adım" diye konuştu.

Geçtiğimiz sene yapılan yarışlarda sporcuların gümrük kapılarında sıkıntı yaşadığını belirten Sofuoğlu, "Bu sene buna güzel önlem aldık. Geçen sene yarışa gelmeyen birçok kişi bu sene yarışa geliyorlar çünkü Türkiye'yi öğrendiler. Bu sene üzerimize düşeni yapacağız inşallah çok güzel bir organizasyon yapacağız" şeklinde konuştu.

"Motokros yarışlarına yeteri kadar sporcumuz yok"

Türkiye'deki sporcuların pistlerde daha başarılı olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, "En yetenekli gördüğümüz sporcuları pist yarışlarına çekmemizden ötürü motokros yarışlarına yeteri kadar sporcumuz yok. Organizasyon geçen sene yardım istemişti bu konuda benden. İnşallah motokros şampiyonasının burada olması sporcular yetiştirmemiz içinde fırsat oluşturacak" açıklamasında bulundu.

Pasierbek: "Burada olmak benim için büyük bir heyecan"

Dünya şampiyonu sporcu Rafal Pasierbek da Türkiye'ye daha önce turist olarak geldiğini belirterek, "Şu anda burada çok önemli bir yerde bir şov için bulunuyorum. Burada olmak benim için gerçekten büyük bir heyecan. Bu tarihi alanda olmak benim için çok önemli. Umarım burada iyi bir şov sahneye koymak istiyorum. Seyirciyi eğlendirecek, onları mutlu edecek bir şov yapmayı planlıyorum. Dünya üzerindeki her yerde neredeyse şov yaptım. Benim hayatım insanları mutlu etmek, insanları mutlu etmeyi seviyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA