Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek

02.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:27
Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti; kentteki medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek böylelikle ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek...

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti; kentteki medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek böylelikle ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl belirlenecek bir tema çerçevesinde iki ana kategori ve altı alt kategoride medya ödülü vermeyi planlıyor.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin fiziki, teknik ve eğitim altyapısının gelişimine kuruluşundan itibaren katkılarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek genç kuşak medya profesyonellerinin yetişmesine verdiği önemi açık bir biçimde gösteren Hayırsever İşinsanı Süleyman Çetinsaya'nın adını taşıyan 'Medya Ödüllerine' yönelik bilgilendirme toplantısı 5 Ekim Pazartesi saat 11.00'de Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Nurcan Cetinsaya Konferans Salonu'nda Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recai Kılıç ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Ivana Sert Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 14:29:06. #1.14#
title