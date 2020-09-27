Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek

27.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:51
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri işbirliği ile Afyonkarahisar Valiliği'nin başlatmış olduğu 'Afyon'da her ev bir okul' projesi kapsamında 150 öğrenciye çalışma masası, 650 öğrenciye ise kırtasiye seti ulaştırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri işbirliği ile Afyonkarahisar Valiliği'nin başlatmış olduğu 'Afyon'da her ev bir okul' projesi kapsamında 150 öğrenciye çalışma masası, 650 öğrenciye ise kırtasiye seti ulaştırıldı.

Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri işbirliği ile 'Afyon'da her ev bir okul' projesi kapsamında öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla 150 öğrenciye çalışma masası, 650 öğrenciye ise kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor. Öğrenciler çalışma masası ve kırtasiye setlerini karşılarında görünce duygu dolu anlar yaşarken, aileler ise Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri'ne teşekkürlerini iletti.

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz proje ile ilgili açıklamalarında, "Şuhut Kaymakamlığımız ve Şuhut Gönüllülerimiz olarak 'Afyon'da her ev bir okul' projesi kapsamında 150 öğrencimizi çalışma masalarına ulaştırırken 650 öğrencimize ise kırtasiye setlerini ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Eğitime verdiğimiz önemin azimli çalışmalarımız neticesinde meyvelerini alacağımızı öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlayacağımızı temin ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Charles Michel Mustafa Destici
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Sörloth Samatta Arda Turan Tamer Tuna Murat Şahin
Daha Fazla Ateş Ankara Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 14:51:32. #1.15#
title