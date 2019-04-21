Sudan Geçiş Konseyi Başkanı: Sivil Üye Konusunu Tartışıyoruz

Sudan'da protestolar sonrası Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevden el çektirilmesi sonrası yönetimi devralan Askeri Konsey Başkanı protestocuların taleplerinden biri olan asker ve sivillerden oluşan karma geçiş konseyi konusunun tartışıldığını açıkladı.

Devlet televizyonuna röportaj veren Abdülfettah el-Burhan yönetimi sivillere devretme konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle