Sudan Egemenlik Konseyi: Gelecek seçimlere askerlerin katılımı mümkün değil

Sudan Egemenlik Konseyi, Anayasal Bildiri Anlaşması uyarınca askerlerin 2023'te yapılması planlanan seçimlere katılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ofisinden yapılan açıklamada, Burhan'ın, AFP'nin haberinde geçtiği şekilde, ordu mensuplarının gelecek seçimlerde aday olabileceği yönünde bir ifade kullanmadığı belirtildi.

AFP'nin Burhan'ın sözlerini farklı ve çelişkili biçimde aktardığı vurgulanan açıklamada, "Konsey Başkanı Burhan, askerlerin gelecek seçimlere katılmasının Anayasal Bildiri metnine göre mümkün olmadığını, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde izah etti. Burhan röportajda, Cuba Anlaşmasının, bazı kesimlere, (Silahlı Hareketler) seçimlere ve iktidar organlarına katılım konusunda bir istisna tanıdığını vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da 2019'da imzalanan ve geçiş dönemi ile ilgili düzenlemeleri kapsayan Anayasal Bildiri Anlaşması'nda, "Egemenlik Konseyi Başkanı ve üyeleri, bakanlar ve valilerin geçiş dönemi sonrasındaki genel seçimlerde adaylık hakkı yoktur." maddesi bulunuyor.

AFP, bugün yayımladığı Burhan röportajında, Burhan'a atfen, "Askerler dahil tüm siyasi güçler, 2023 seçimlerinde aday olabilecek." ifadelerine yer vermişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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