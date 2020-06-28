Sudan'da hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti
Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde, hapishaneden kaçmak isteyen mahkumlara polisin ateş açması sonucunda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
28.06.2020 05:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 05:20
Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde, hapishaneden kaçmak isteyen mahkumlara polisin ateş açması sonucunda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sudan polisi, mahkumların serbest bırakılmaları talebiyle başlattıkları eylemin isyana dönüştüğünü, cezaevi iç duvarını yıkıp, kapıları kırarak toplu firar girişiminde bulunulması üzerine müdahalede bulunulduğunu bildirdi.
Polis, müdahale sonucu 1 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA