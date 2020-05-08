Sudan'da cezaevinde isyan çıktı: 1 ölü, 11 yaralı
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Sudan'da cezaevinde isyan çıktı: 1 ölü, 11 yaralı

Sudan'da cezaevinde isyan çıktı: 1 ölü, 11 yaralı
08.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:28

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki Şala Hapishanesi'nde çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 11 mahkum yaralandı.

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki Şala Hapishanesi'nde çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 11 mahkum yaralandı.

Sudan polisinden yapılan açıklamada, hükümetin af kararıyla gerçekleştirilen tahliyeler esnasında af kapsamına girmeyen bazı hükümlülerin isyan başlattığı ve kaçma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, gardiyanların ve güvenlik güçlerinin kaçma girişiminde bulunanlara müdahalesi sonucu 1 mahkumun yaşamını yitirdiği, 11 mahkumun da yaralandığı ifade edildi.

Sudan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla bazı mahkumları af kapsamına almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 930 kişide Kovid-19 tespit edildi, 52 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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