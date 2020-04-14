Sudan'da ayrılıkçı "Sudan Kurtuluş Hareketi" barış müzakerelerine döndü
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Güney Sudan, Arko Nem, Hartum, Sudan, Güncel

Sudan'da ayrılıkçı "Sudan Kurtuluş Hareketi" barış müzakerelerine döndü

Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, Sudan Kurtuluş Hareketi (SLA) lideri Mini Arko Minavi'nin Hartum hükümetiyle silahlı hareketler arasında yürütülen barış müzakerelerine döndüğünü duyurdu.

14.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:54
Sudan'da ayrılıkçı

Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, Sudan Kurtuluş Hareketi (SLA) lideri Mini Arko Minavi'nin Hartum hükümetiyle silahlı hareketler arasında yürütülen barış müzakerelerine döndüğünü duyurdu.

Arabuluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Muhammed Beşir başkanlığındaki SLA heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Arabuluculuk Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Du Matouk, "Sudan Kurtuluş Hareketi ile toplantımızda, müzakere süresinin uzatılması da dahil birçok meseleyi görüştük. Hareketin yönetimle ilgili meselelerde dolaylı olarak görüşmelerde yer alması konusunda anlaştık." dedi.

Toplantının oldukça olumlu bir havada geçtiğinden bahseden Matouk, tarafların müzakerelerde nihai anlaşmaya varma konusunda istekli olduğunu belirtti.

SLA heyeti başkanı Beşir de Arabuluculuk Komitesinin yönetim şeklini gözlemleyebilmek için kendilerine iki hafta süre tanınması sonrası müzakerelere dönmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Minavi, ocak ayında, batıdaki Darfur bölgesinde barışın sağlanması için hükümetle yürütülen müzakerelerden çekildiklerini açıklamıştı.

Minavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef Darfur müzakerelerinde büyük ve sürpriz bir çekilme oldu. Son dönemde üzerinde anlaşmaya varılan tüm maddeler, sorumluluktan kaçınan hükümet heyetinden geri döndü. Maalesef tarih tekerrür ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede kapsamlı barışın sağlanması, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ardından askeri darbeyle devrilmesi sonrası 21 Ağustos 2019'da kurulan ilk hükümetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla arabuluculuk girişimi başlatmıştı.

Kaynak: AA

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