Sudan'da 3 aydır hükümet kurulamadı

Sudan'da geçen sene ekim ayındaki askeri müdahalenin ardından hükümetin feshiyle derinleşen siyasi kriz henüz çözülemedi.

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının Nisan 2019'da sona ermesinin ardından başlayan asker sivil ortak geçiş yönetimi, tarafların yaşadığı keskin ayrışmalar nedeniyle ekonomik buhranın yanı sıra derin bir siyasi krizin gölgesinde 25 Ekim 2021'e kadar sürdü.

Askerin, sivil ortaklarının yönettiği hükümetin ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdiği gerekçesiyle yönetime el koyması, olağanüstü hal ilanı kapsamında hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca bakan, siyasetçi ve aktivisti gözaltına almasıyla esasen ölü doğan ortaklık 3 ay önce tamamen sona erdi.

Teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak 2022'de görevinden istifa etti.

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği'nin de aralarında olduğu uluslararası ve bölgesel taraflar, bu ayın başında siyasi krizin çözümü için girişim başlattı.

2 Ocak'ta istifa eden Başbakan Abdullah Hamduk'un Ekim 2020'de silahlı örgütlerle imzalanan Cuba Barış Anlaşması gereğince görevlendirdiği Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Cibril İbrahim Muhammed, Federal Yönetim Bakanı Buseyne İbrahim Dinar, Maden Bakanı Muhammed Beşir, Hayvan Kaynakları Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit, 25 Ekim 2021'deki askeri müdahale ile hükümetin feshine rağmen görevlerinde kaldı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, daha önce görevine son verilen bakanların yerine 20 Ocak'ta 15 bakan görevlendirdi.

Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığındaki Egemenlik Konseyi, eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Devrimci Cephe, Misak-ı Vatani Güçleri, Demokratik Birlik Partisi, uluslararası çevrelerin siyasi çözüm girişimlerini memnuniyetle karşıladı.

Askeri darbe karşıtı protestoların organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği ve Komünist Parti ise tüm girişimleri reddetti.

İçeriden ve dışarıdan sunulan çözüm önerileri ve girişimlerden henüz netice alınamadı.

Askeri darbe karşıtları ve sivil yönetim yanlılarının ülke genelinde protesto gösterileri ve sivil itaatsizlik eylemleri 3 aydır sürüyor.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre, 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 76 kişi hayatını kaybetti.