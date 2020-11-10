Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
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Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

10.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:45
Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla liderliğini H.Ç.'nin yaptığı 11 kişilik suç örgütü çökertildi.

GAZİANTEP merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla liderliğini H.Ç.'nin yaptığı 11 kişilik suç örgütü çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.Ç.'nin yaptığı organize suç örgütünü, takibe aldı. Teknik ve fiziki takip ile çete üyeleri tek tek tespit edildi. Adresleri de saptanan çete üyelerine yönelik Gaziantep ile Adıyaman ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 25 mermi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.

'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile yağma, tehdit, hakaret ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamaları yöneltilen çete üyeleri emniyette sorguya alındı.

 


Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
Suç örgütüne 3 ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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