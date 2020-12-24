Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

Fazileti ve anlamı en büyük olan zikirlerden birisi 'Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber' zikiridir. Peki Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber zikrinin meali nedir, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu nasıldır? Fazileti ve anlamı!

En çok tavsiye edilen zikirlerden birisi Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber 'dir. Peki Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber nedir, ne demek, fazileti ne, anlamı ne, okunuşu ve sesli dinlenişi!

SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER NEDİR? NE DEMEK?

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber zikri içerisinde 4 farklı tesbihat mevcuttur. Bunlar sırasıyla Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleridir. Dördünün birleşmesiyle "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" duası ve zikri meydana gelir.

Duanın ve zikrin normal okunuşu : Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber

Anlamı : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.

Duanın ve zikrin uzun okunuşu : Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Anlamı : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

Sırasıyla manaları ise aşağıdaki gibidir:

Sübhanallah, "Allah noksanlardan münezzehtir." anlamına gelmektedir.

Elhamdülillah, "Şükür Allah'adır, Allah'a şükürler olsun, hamd Allah'adır." anlamına gelmektedir.

La ilahe illallah, "Bil ki! Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur" anlamına gelmektedir.

Allahu ekber, "Allah en büyüktür. Allah her şeyden üstündür, uludur, azametlidir." anlamına gelmektedir.

SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER ARAPÇA YAZILIŞI, MEALİ VE OKUNUŞU

Zikirin okunuşu : Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Zikirin meali : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER FAZİLETİ

Bu tesbihatı günlük en az 100 defa okumak çok sevaptır. Birçok alim tarafından tavsiye edilmiştir. Refahlamak isteyenler, sıkıntılardan kurtulmak isteyenler, dualarının kabul olmasını isteyenler günlük 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikrini çekebilirler. Allah (c.c.) yapmış olduğunuz zikirleri kabul eylesin.

Ek olarak "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikri namazdan sonra yapılan tesbihatta söylenir. Zikrin uzun hali "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." şeklindedir.

NAMAZDAN SONRA TESBİHAT NASIL YAPILIR?

Namaz bittikten sonra da okunacak bazı dualar mevcuttur. Tamamına tesbihat diyebiliriz. Şimdi kısaca anlatalım.

Öncelikle farz namaz bittikten sonra "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm" okunur.

Tüm namaz bittikten sonra "Alâ rasulina Muhammedin Salavat" okunur ve herkes Peygamber Efendimiz'e salavat getirir.

Sonrasında "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." okunur.

Ardından herkes içinden Ayetel Kürsi'yi okur.

Sonrasında tesbih çekme bölümüne geçilir. İlk olarak "Zül Celali Sübhanallah" denilir ve 33 kere "Subhanallah" zikri çekilir. Ardından "Zül Kemali Elhamdülillah" denilir ve 33 kere "Elhamdülillah" zikri çekilir. Son olarak da "Zül Kudreti Allahüekber" denilir ve 33 kere "Allahuekber" zikri çekilir.

Ardından "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun." okunur. Sonrasında "Sübhanerabbiyelaliyyil eğlel vehhab." okunarak eller kaldırılır ve duaya başlanır. Herkes içinden dua eder. Son olarak "El-Fatiha" denilerek namaz bitilişmiş olur.

Allah herkesin kılmış olduğu namazları ve yapacağı duaları kabul eylesin. Amin...