Subaru XV'de Kasım fırsatı

22.10.2019 11:39

Subaru, Kasım ayında XV modeline uygun faiz oranıyla sahip olma fırsatı sunuyor.







Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Subaru XV Xtreme modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.64 faiz oranından yararlanabilecekler.



Garanti Bankası ile birlikte gerçekleştirilen çalışma ile Subaru müşterileri, kullanacakları kredi miktarı ve süresine göre cazip faiz oranları üzerinden taşıt kredisi kullanabilecekler.



