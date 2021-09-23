Su kuyusu kavgasında amcası ile kuzenini öldüren sanığın 51 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
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Su kuyusu kavgasında amcası ile kuzenini öldüren sanığın 51 yıla kadar hapsi istendi

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Su kuyusu kavgasında amcası ile kuzenini öldüren sanığın 51 yıla kadar hapsi istendi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, su kuyusu meselesinden iki kardeşin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada, amcası ve kuzenini öldürdüğü, diğer kuzenini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında 33 yıldan 51 yıla kadar hapis cezası istendi.

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, su kuyusu meselesinden iki kardeşin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada, amcası ve kuzenini öldürdüğü, diğer kuzenini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında 33 yıldan 51 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Şeker, diğer sanıklar Hatice Şeker, Kerem Şeker ve Mehmet Şeker ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Şeker'in avukatı, maktul Kamil Şeker'in kardeşi Kerem Şeker'in, oğlu Ali'yi azmettirerek suçu işlemesine neden olduğunu savundu.

İddia makamınca, duruşmada açıklanan mütalaada, maktul Kamil ve sanık Kerem Şeker'in kardeş olduğu, ikilinin aileleri arasında bir su kuyusunun kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Olay günü Kerem, eşi Hatice ve oğlu Ali Şeker'in su kuyusunu kullanması nedeniyle Kamil Şeker ve oğulları Yusuf ve Mehmet Şeker'in kuyunun yanına geldiği, iki aile arasında burada kavga çıktığı aktarılan mütalaada, "Olay günü taraflar arasında arbede yaşandığı, Kamil Şeker'in silahla kardeşi Kerem'i yaraladığı, bunun üzerine Kerem'in oğlu Ali'nin tabancayla ateş ederek önce Kamil'i sonra Yusuf'u öldürdüğü, olay günü atılan 4 mermiden birinin Mehmet'i sol omzundan yaraladığı, sanık Ali'nin bu konudaki kastının da öldürmeye yönelik olduğu, olay sırasında Mehmet'in de Kerem Şeker ve eşi Hatice Şeker'i sopayla yaraladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mütalaada, Kerem Şeker'in, oğlu Ali Şeker'i, Kamil ve Yusuf Şeker'in öldürülmesi için azmettirdiğine dair kesin bir delil bulunmadığından beraati istendi.

Tutuklu sanık Ali Şeker'in, Kamil ve Yusuf Şeker'e karşı "haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan" 2'şer kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ali Şeker'in ayrıca Mehmet Şeker'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mehmet Şeker'in Kerem ve Hatice Şeker'e yönelik eylemlerinden, Hatice Şeker'in da Mehmet Şeker'e yönelik eyleminden "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Saçıkara Mahallesi'nde Kamil Şeker (55), aralarında husumet bulunan kardeşi Kerem Şeker (45) ile 13 Mayıs 2020'de, tarladaki su kuyusu meselesi nedeniyle tartışmış, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, Ali Şeker'in silahla vurduğu amcası Kamil Şeker ve oğlu Yusuf Şeker yaşamını yitirmişti.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Su kuyusu kavgasında amcası ile kuzenini öldüren sanığın 51 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
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