Stok verileri öncesi petrol fiyatları yüzde 1'den çok yükseldi
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Stok verileri öncesi petrol fiyatları yüzde 1'den çok yükseldi

12.01.2021 13:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:39
Stok verileri öncesi petrol fiyatları yüzde 1'den çok yükseldi

Hampetrol fiyatları, ABD'deki petrol stoklarına ilişkin verilerin açıklanması öncesinde yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Hampetrol fiyatları, ABD'deki petrol stoklarına ilişkin verilerin açıklanması öncesinde yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) ABD'deki petrol stoklarına ilişkin verileri Çarşamba günü TSİ 00: 30'da, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi de (EIA) ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarına ilişkin resmi verileri aynı gün ABD piyasalarının açılışından sonra açıklayacak.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 8 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 275 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet artışla 84'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere toplam üç adet artışla 360 adete yükseldi. 

Gelişmelerle Mart teslimi Bren petrolün varil fiyatı yüzde 1.15 artışla 56.30 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.28 artışla 52.92 dolara yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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