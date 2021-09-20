Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı? Milli Takım yeni teknik direktörü Stefan Kuntz hayatı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım teknik direktörlüğüne Alman Stefan Kuntz getirildi. Federasyondan gelen açıklamaya göre"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi. Bunun üzerine Stefan Kuntz sosyal medayada en çok konuşulan isim oldu. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı? Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

STEFAN KUNTZ A MİLLİ TAKIMDA!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için epey bir düşünüldü ve dün yapılan açıklamada Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İmza töreninin bugün saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ'TAN STEFAN KUNTZ PAYLAŞIMI!

A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Stefan Kuntz ile ilgili Beşiktaş paylaşım yaptı."Başarılar Stefan Kuntz" yazan paylaşımda bir dönem Beşiktaş'ta oynadığı forma ile fotoğraf koyuldu.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz 30 Ekim 1962'de Almanya'da dünyaya geldi. Diziliş tercihi 4-3-3 yönünde olan Alman teknik adam kariyerine 1999 yılında Neunkirchen takımını çalıştırarak başladı.

2000'de Karlsue'nin başına geçen Kuntz 2003'te ise Mannheim'i çalıştırdı. Farklı takımlarda görev aldıktan sonra 2006'da Bochum'un başına geçen Kuntz, 2008 yılında ise Kaiserslautern ile anlaştı.

Bir süre DFL'de yönetim kurulu üyesi olarak görev alan başarılı teknik adam 2020'de ise Almanya milli takımının başına geçti. 7 Ağustos 2021'de ise Alman teknik adamla yollar ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Futbolculuk yıllarında Beşiktaş'ta da forma giyen Kuntz 1995-1996 yıllarında siyah beyazlı takımın formasını terletmişti.

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