Stardew Valley sistem gereksinimleri | Stardew Valley konusu, çıkış tarihi
Elinizdeki bilgisayarı çok kötü olarak nitelendirseniz bile bu oyunu her türlü oynamanız mümkün. Son zamanların favorisi olan Stardew Valley'de bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 2D grafikleri olmasına rağmen yüzlerce görevi olan oyuna yakın zamanda da bir güncelleme geldi. Stardew Valley sistem gereksinimlerini sizler için derledik.
Stardew Valley, ConcernedApe yapımcıları tarafından hazırlanan 2D olarak belirlenen bir çiftçilik oyunudur. Bu oyunda, günlük yaşam rutininizden kurtulup büyükbabanızdan kalma bir çiftliğe gidiyorsunuz.
Çiftlikteki kasabanın kendine ait mutlu ve huzurlu bir ortamı var. Oradaki insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Oradan kendinize eş seçip eve dahil edebilirsiniz, ve bu kapsamda aile kurabilirsiniz.
Stardew Valley eşli, tek ve çok oyunculu bir şekilde oynanılabilir. Oyunda v Stardew Valley adında bir kasabaya gidilebilir. Orada pek çok aktivilerin bulunduğu ortamda kafanıza göre takılabilip ekin üretme, aile kurma, ürün alıp satma gibi bir çok oyun çeşitleriyle vakit geçirebilirsiniz. Ve asıl oyun bundan dolayı da çok sevilmektedir diyebiliriz.
Ayrıca oyun üç oyuncuya kadar çevrimiçi oynanmasına izin vermektedir. Barone geliştiricileri tarafından tasarlanan oyun 4 yılı aşkın bir sürüde tasarlandı. Oyun kendi sistemini geliştirmek için bir çaba olarak fırsat kullanırken bu tarz oyunların bazı iyileştirmeleri yapmak için ekler ile Harvest Moon video oyunundan büyük ölçüde kaynak aldığı söylenilebilir.
STARDEW VALLEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Windows sistem gereksinimleri
OS: Windows Vista veya daha iyisi
İşlemci: 2 Ghz
RAM: 2 GB
Grafikler: 256 mb video kartı, shader model 3.0+
DirectX: Version 10
Gerekli alan: 500 MB
MacOs sistem gereksinimleri
OS: Mac OSX 10.10+
İşlemci: 2 Ghz
RAM: 2 GB
Grafikler: 256 mb video kartı, OpenGL 2
Gerekli Alan: 500 MB
Linux sistem gereksinimleri
OS: Ubuntu 12.04 LTS
İşlemci: 2 Ghz
RAM: 2 GB
Grafikler: 256 mb video kartı, OpenGL 2
Gerekli Alan: 500 MB