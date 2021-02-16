Stardew Valley sistem gereksinimleri | Stardew Valley konusu, çıkış tarihi

Elinizdeki bilgisayarı çok kötü olarak nitelendirseniz bile bu oyunu her türlü oynamanız mümkün. Son zamanların favorisi olan Stardew Valley'de bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 2D grafikleri olmasına rağmen yüzlerce görevi olan oyuna yakın zamanda da bir güncelleme geldi. Stardew Valley sistem gereksinimlerini sizler için derledik.

Stardew Valley, ConcernedApe yapımcıları tarafından hazırlanan 2D olarak belirlenen bir çiftçilik oyunudur. Bu oyunda, günlük yaşam rutininizden kurtulup büyükbabanızdan kalma bir çiftliğe gidiyorsunuz.

Çiftlikteki kasabanın kendine ait mutlu ve huzurlu bir ortamı var. Oradaki insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Oradan kendinize eş seçip eve dahil edebilirsiniz, ve bu kapsamda aile kurabilirsiniz.

Stardew Valley eşli, tek ve çok oyunculu bir şekilde oynanılabilir. Oyunda v Stardew Valley adında bir kasabaya gidilebilir. Orada pek çok aktivilerin bulunduğu ortamda kafanıza göre takılabilip ekin üretme, aile kurma, ürün alıp satma gibi bir çok oyun çeşitleriyle vakit geçirebilirsiniz. Ve asıl oyun bundan dolayı da çok sevilmektedir diyebiliriz.

Ayrıca oyun üç oyuncuya kadar çevrimiçi oynanmasına izin vermektedir. Barone geliştiricileri tarafından tasarlanan oyun 4 yılı aşkın bir sürüde tasarlandı. Oyun kendi sistemini geliştirmek için bir çaba olarak fırsat kullanırken bu tarz oyunların bazı iyileştirmeleri yapmak için ekler ile Harvest Moon video oyunundan büyük ölçüde kaynak aldığı söylenilebilir.

STARDEW VALLEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows sistem gereksinimleri

OS: Windows Vista veya daha iyisi

İşlemci: 2 Ghz

RAM: 2 GB

Grafikler: 256 mb video kartı, shader model 3.0+

DirectX: Version 10

Gerekli alan: 500 MB

MacOs sistem gereksinimleri

OS: Mac OSX 10.10+

İşlemci: 2 Ghz

RAM: 2 GB

Grafikler: 256 mb video kartı, OpenGL 2

Gerekli Alan: 500 MB

Linux sistem gereksinimleri

OS: Ubuntu 12.04 LTS

İşlemci: 2 Ghz

RAM: 2 GB

Grafikler: 256 mb video kartı, OpenGL 2

Gerekli Alan: 500 MB