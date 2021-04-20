St. Vincent Başbakanı Gonsalves, yanardağ patlamalarının ardından "uluslararası yardım" çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Karayipler'deki bir ada ülkesi olan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların 20 bin kişinin tahliyesine neden olduğunu belirterek "uluslararası yardım" çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Karayipler'deki bir ada ülkesi olan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların 20 bin kişinin tahliyesine neden olduğunu belirterek "uluslararası yardım" çağrısında bulundu.

Gonsalves, BM Güvenlik Konseyinin çevrim içi toplantısında yaptığı açıklamada, yanardağdaki patlamaların ardından Ada halkının oldukça endişeli olduğunu belirtti.

Patlamalar nedeniyle 20 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini ifade eden Gonsalves, ülkesinin acilen uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Patlamaların neden olduğu insani kriz

Saint Vincent ve Grenadinler'de binlerce kişi, sığınma evlerinde kalıyor.

BM Barbados ve Karayipler İnsani İşler Koordinatörü Didier Trebucq, 15 Nisan'da Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların neden olduğu insani krizin aylarca sürebileceği uyarısında bulunmuştu.

La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların devam ettiğini ve bu durumun Barbados, Antigua ile Barbuda'yı da etkilemesini beklediklerini söyleyen??????? Trebucq, "Büyük bir belirsizlik ve haftalarca hatta aylarca sürecek büyüyen bir insani krizle karşı karşıyayız. Bu, St. Vincent ve çevre adalarda kesinlikle 6 aydan fazla sürecek bir kriz." ifadesini kullanmıştı.

Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağ, en son 1979'da faaliyete geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz