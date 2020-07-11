Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının defnedilmesiyle Potoçari'deki mezarlık sessizliğe büründü
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Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının defnedilmesiyle Potoçari'deki mezarlık sessizliğe büründü

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 9 kurbanın defnedilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı sessizliğe büründü.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının defnedilmesiyle Potoçari'deki mezarlık sessizliğe büründü
11.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:42

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 9 kurbanın defnedilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı sessizliğe büründü.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümü kapsamında yapılan cenaze törenine katılmak üzere sabahın erken saatlerinde gelen kurban yakınları evlerine dönerken, soykırım kurbanlarının defnedildiği mezarlıkta sessiz bir hava hakim.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu anma ve cenaze törenini takip eden basın mensupları da Potoçari'den ayrıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı Potoçari'deki mezarlığa defnedildi.

Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic oldu.

Toprağa verilen diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:

"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 652'ye yükseldi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA

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