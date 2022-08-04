Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın

Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

 - Güncelleme:

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski mühimmatın, havai fişeklerin ve patlayıcı mühimmatın bulunduğu polise ait depoda yangın çıktı. Sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, Grunewald ormanında geniş çaplı yangına yol açtı. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlere müdahale etmeye çalışırken, meydana gelen başka patlamaların ve hava şartlarının söndürme çalışmalarına engel olmasıyla alevler 15 bin metrekarelik alana yayıldı. Berlin itfaiyesinden Thomas Kirstein gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durum tehlikeli. Yangın kontrol altında değil, orman kontrolsüz bir şekilde yanıyor" diyerek halka ormandan uzak durmaları yönünde uyarı yaptı.

Berlin makamları, Alman ordusundan özel kuvvetler de dahil olmak üzere alevleri söndürmeye yardımcı olmak için takviye kuvvet çağrısında bulundu. Olay yerine helikopter ve özel tahliye tankları da gönderildi.

ALEVLER EVLERE YAKLAŞMADI

Yangın nedeniyle Berlin'in batısındaki banliyö treni seferlerinde aksamalar yaşandı, kentin en önemli otoyollarından biri olan Avus trafiğe kapatıldı. Evler doğrudan yangın tehlikesi altında olmazken, itfaiye 38 dereceye varması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle yangının daha da yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Almanya Berlin 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title