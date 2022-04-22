Son dakika! Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman kurban, savaşın sona ermesinin 77. yılında törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat rejimi tarafından ülkenin en büyük toplama kampı Jasenovac'da öldürülen 83 binden fazla kişinin anıldığı merkezi törene, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve çok sayıda devlet temsilcisi katıldı.

Milanovic, kurbanlar için çiçek bıraktı.

Başbakan Plenkovic, burada yaptığı açıklamada, öldürülen masum Hırvat, Sırp, Yahudi ve Romanlar için üzgün olduğunu ve gençlerin burada yaşananları unutmaması için Anıt Müzesi'ni yenileyeceklerini ifade etti.

Meclis Başkanı Jandrokovic de Nazi yanlısı Hırvat rejimin burada kötülük yaptığını, insanları etnik köken ve dinleri yüzünden öldürdüğünü belirterek, "Gençlere kötülüğün var olduğunu, gelecekte de var olacağını, barış, demokrasi ve özgürlüğün kendiliğinden gelmediğini ve bunun için mücadele edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sırp temsilcilerin dün, Hırvat temsilcilerin bugün gerçekleştirilen törenin, Yahudiler tarafından gelecek hafta yapılacağı kaydedildi.

Jasenovac'daki Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı, 1941'te Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı. Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.