Polonya Almanya'dan 1,3 trilyon euro tazminat isteyecek

Polonya PiS partisi lideri Kaczynski, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'nda uğradıkları zarar için 1,3 trilyon euroluk resmi tazminat talebinde bulunacaklarını açıkladı. Berlin, talebi geri çevirdi. Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaiyat için Almanya'dan milyarlarca euroluk tazminat talep etme kararı aldığı belirtildi. İktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisi lideri Jaroslaw Kaçinski, Polonya'nın uğradığı zararın ve verdiği kayıpların bedelinin 6,2 trilyon Ziloti (1,3 trilyon euro) olarak tahmin edildiğini açıkladı. Milliyetçi-muhafazakar çizgideki PiS'in lideri, bu meblağın tahminlerden fazla olabileceğini vurguladı.

Pis 2015'te iktidara geldiğinden bu yana defalarca tazminat taleplerini dile getirmiş, ancak hükümet nezdinde Almanya'dan henüz resmi bir talepte bulunulmamıştı.

Berlin'in Polonya'nın tazminat talebi açıklamasında ilk tepkisi olumsuz oldu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Varşova'nın talebini geri çevirdi. Bir bakanlık sözcüsü, Berlin'in pozisyonunun değişmediğini ve "tazminat meselesinin kapandığını"' ifade etti. Sözcü, Polonya'nın 1953'te daha fazla tazminattan feragat ettiğini, bunu da defalarca teyit ettiğini hatırlatarak, bunun Avrupa'nın bugünkü düzeninin temelini oluşturduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'nın siyaseten ve ahlaken İkinci Dünya Savaşı'ndaki sorumluluğunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Scholz'dan AB göndermesi

Geçen yıl Aralık ayında Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez Polonya'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Berlin'in büyük kısmı Birliğin doğusuna ve güneyine giden yüksek Avrupa Birliği mali ödemelerine atıfta bulunarak Varşova'nın tazminat taleplerini reddetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında üç milyonu Yahudi olmak üzere yaklaşık altı milyon Polonyalı öldürülmüştü. Hayatını kaybedenlerin beşte birinin 10 yaşın altındaki çocuklar olduğu belirtiliyor. 2 milyon 100 binden fazla erkek ve kadın da çalışma kamplarına gönderilmişti.

1944 yılında binlerce Polonyalının direnişiyle gerçekleşen ve Naziler tarafından kanlı biçimde bastırılan ayaklanmanın ardından başkent Varşova, yerle bir edilmiş, şehirdeki binaların yüzde 80'inden fazlası yıkılmıştı. Ayaklanmada, çoğu sivil yaklaşık 200 bin kişi Naziler tarafından öldürülmüştü.

Reuters,AP/SÖ,HT