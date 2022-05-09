Türkmenistan'da İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı ve Bekreve anıt kompleksinde çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Türkmenistan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına Ulusal Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, hükümet üyeleri, diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

77. yıl dönümü kutlanan Zafer Günü nedeniyle başta başkent Aşkabat'ta olmak üzere, ülke genelinde birçok etkinlik düzenlendi. Törende, savaşta hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı anıta çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Törene, savaşa katılanların yakınları ve gaziler de iştirak etti.

Öte yandan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı kararname üzerine 2. Dünya Savaşı'na katılan gaziler ve yakınlarına 200 manat (57 dolar) ve hediyeler takdim edildi.

Türkmenistan resmi televizyonunda Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un, Zafer Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı. Berdimuhamedov, 1941-1945 yıllarındaki savaşta, cesaret ve yiğitliğin, sonsuz saygının ve ihtişamın büyük bir örneğini olan kahramanların, kalplerde sonsuza kadar yaşayacağını ifade ederek, tüm Türkmen halkını Zafer Günü dolayısıyla kutladı.

İkinci Dünya Savaşı'nda 300 binden fazla Türkmenistan vatandaşı Rusların safında savaştı ve bunlardan 50 bini hayatını kaybetti.