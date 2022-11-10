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İkinci Dünya Savaşı'nda bile faaliyetini sürdürmüştü! 114 yıllık Japon şirket enflasyona yenik düştü

Ekonomi Haberleri

Japonya'da son sekiz yılın zirvesine çıkan enflasyon, asırlık şekerlemeciyi de vurdu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlar sırasında bile faaliyetlerini sürdüren Tokyo merkezli şekerleme firması "Sakumaseika" 114 yıl sonra kepenk kapatıyor.

Japon Nikkei Asia'nın haberine göre, 1908'de kurulan Tokyo merkezli şekerleme firması "Sakumaseika" piyasadan çekiliyor.

Üretici firma önce Kovid-19 salgınının verdiği ekonomik zarardan, sonraki süreçte ham madde maliyeti artışlarından etkilendi.

Yükselen maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmayan üretici, geçen mali yılın yarısında 151 milyon yen (1,03 milyon dolar) zarar etti.

İkinci Dünya Savaşı'nda bile faaliyetini sürdürmüştü! 114 yıllık Japon şirket enflasyona yenik düştü

Nesiller boyu ülke genelinde çok satan "Sakuma's Drops" jelibonlarıyla tanınan Japon firma, Ocak 2023'te hizmetini sonlandıracak.

Şekerleme ustası Sakuma Sojiro'nun 114 yıl önce kurduğu firmanın, İkinci Dünya Savaşı bombardımanlarında dahi faaliyetini sürdürdüğü biliniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Japonya Ekonomi Tokyo Dünya Ekonomi Haberler

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