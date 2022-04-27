Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü
Xinhua - Güncel
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KUDÜS, 27 Nisan (Xinhua) -- İsrail'de her yıl düzenlenen Ulusal Holokost Anma Günü etkinlikleri, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Holokost'ta (Yahudi soykırımı) hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi'nin anısına bu yıl Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak.
KUDÜS, 27 Nisan (Xinhua) -- İsrail'de her yıl düzenlenen Ulusal Holokost Anma Günü etkinlikleri, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Holokost'ta (Yahudi soykırımı) hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi'nin anısına bu yıl Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak.
Kudüs'teki Dünya Holokost Anma Merkezi Yad Vashem'i ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Kudüs'teki Dünya Holokost Anma Merkezi Yad Vashem'i ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)
Kudüs'teki Dünya Holokost Anma Merkezi Yad Vashem'i ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Xinhua / Güncel